Silahlı 2 hırsız, 3 dakika içerisinde kuyumcuyu soydu... Korku dolu anlar kamerada

Hatay'da silahlı ve kasklı 2 hırsızın kuyumcudaki altınları 3 dakika içerisinde çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri şahısları bulmak için çalışma başlatırken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 3 kilogram altın çalındığı öğrenildi.

Olay; Kırıkhan ilçesi Yenimahalle'de yaşandı. Suriye uyruklu Zaher Alshabb isimli şahsa ait kuyumcuya kafalarındaki kasklarla gelen 2 hırsız, iş yerindeki 4 şahsı masanın arkasına geçirerek 3 dakika içerisinde kuyumcuyu soydu. An be an güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; hırsızların iş yerine silahlarla geldiği ve yanlarında bulunan torbaya altınları doldurdukları görüldü. İlk belirlemelere göre tahmini ağırlığı 3 kilogram altın çalan şahısların kısa sürede olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. - HATAY