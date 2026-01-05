Haberler

Silahlı 2 hırsız, 3 dakika içerisinde kuyumcuyu soydu... Korku dolu anlar kamerada

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, silahlı ve kasklı iki hırsız kuyumcudan yaklaşık 3 kilogram altın çalarak kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, hırsızların bulunması için çalışma başlattı.

Olay; Kırıkhan ilçesi Yenimahalle'de yaşandı. Suriye uyruklu Zaher Alshabb isimli şahsa ait kuyumcuya kafalarındaki kasklarla gelen 2 hırsız, iş yerindeki 4 şahsı masanın arkasına geçirerek 3 dakika içerisinde kuyumcuyu soydu. An be an güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; hırsızların iş yerine silahlarla geldiği ve yanlarında bulunan torbaya altınları doldurdukları görüldü. İlk belirlemelere göre tahmini ağırlığı 3 kilogram altın çalan şahısların kısa sürede olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. - HATAY

