Hatay'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kuyumcuya yapılan silahlı saldırıda, 26 yaşındaki Muaayed Shao ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın faili olduğu belirtilen 2 yabancı uyruklu şahsı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Hatay'da silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu, hayatını kaybederken olayın faili olan 2 şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, Reyhanlı ilçe merkezi Atatürk Caddesi'nde yaşandı. Yabancı uyruklu 26 yaşındaki Muaayed Shao isimli şahıs, kuyumcu dükkanına gelen şahısların silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın faili olan 2 yabancı uyruklu şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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