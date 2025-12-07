Şiddetli fırtınayla harekete geçen çöp konteyneri, iki otomobilin arasında durdu o anlar kamerada

Hatay'da kuvvetli fırtınanın etkisiyle harekete geçen ve metrelerce sürüklenen çöp konteynerinin çevreye zarar vermeden 2 otomobilin arasında durduğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde gece saatlerinde etkisini artıran kuvvetli fırtına, mahalledeki bir çöp konteynerini harekete geçirerek yola sürükledi. Kontrolsüz şekilde metrelerce ilerleyen konteyner, yan yana park edilen iki otomobilin arasına girerek durdu. Çevreye zarar vermeden duran çöp konteyneri, adeta 2 aracın arasına kendini park etti. Görüntülerde konteynerin şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla hareket ettiği ve otomobillerin arasına girdiği anlar net bir şekilde görüldü. - HATAY