Dörtyol'da kumar operasyonu: 4 kişiye para cezası

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynayan 4 kişiye toplamda 46 bin 416 TL para cezası verildi. Emniyet kontrollerinde, iş yerinde oynanan kumara dair ele geçirilen malzemeler arasında 3 bin TL nakit ve 108 iskambil kağıdı bulundu. İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Dörtyol ilçesinde bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. Numunevler Mahallesi'nde bulunan iş yerinde yapılan kontrollerde, masada bulunan 4 şahsın kumar oynadığı belirlendi. Denetimlerde masa üzerinde bulunan 3 bin TL para ile 108 adet iskambil kağıdı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak kumar oynadığı tespit edilen 4 şahsa toplam 46 bin 416 TL idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi B.K. hakkında ise "kumar oynanması için yer ve mekan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - HATAY

