Hatay'da Kum Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı
Hatay'ın Defne ilçesinde bozuk yolda kontrolünü kaybeden kum yüklü kamyon devrildi. Sürücü hafif yaralandı.
Hatay'da devrilerek yan yatan kum yüklü kamyonun sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Defne ilçesi Koçören Mahallesi'nde yaşandı. Şantiye alanında ilerleyen kum yüklü 31 AFV 196 plakalı hafriyat kamyonu, bozuk yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Devrilen kamyon yan yatarken sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kamyonun kasasında bulunan kumsa yola döküldü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa