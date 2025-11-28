Hatay'da Kule Vinçte Mahsur Kalan Operatör Kurtarıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde kule vinçte çalışan operatör, yüksekte rahatsızlandı. İtfaiye ekipleri, metrelerce yükseklikte gerçekleştirdikleri operasyonla operatörü kurtardı. Olay sonrası operatör hastanede tedavi altına alındı.
Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki şantiye alanında kule vinç operatörü, çalıştığı esnada metrelerce yüksekte rahatsızlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kule vinçte mahsur kalan operatör, itfaiye ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından operatör hastanede tedavi altına alındı. - HATAY
