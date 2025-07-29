Hatay'da korkutan yangın! Kontrol altına alındı

Hatay'da korkutan yangın! Kontrol altına alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Defne ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Hatay'ın Defne ilçesinde makilik alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın ekipler tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Hatay'ın Defne ilçesi Ballıöz mevkiinde makilik alanda yangın çıktı. Makilik alanda çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

HATAY'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Alevler, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekiplerinin hızlı müdahalesiyle geniş alana yayılmadan kontrol altına alındı. Ekipler, ilerleyen saatlerde soğutma çalışması gerçekleştirdiler. İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Keskin'de olay yerine gelerek çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Eşini vuran 75 yaşındaki adamdan şok eden savunma: Ben de ölebilirdim

Eşini vuran 75 yaşındaki adamdan şok eden savunma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri

Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.