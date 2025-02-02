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Hatay'da Köprüden Uçan Tırın Sürücüsü Kayboldu

Hatay'da Köprüden Uçan Tırın Sürücüsü Kayboldu
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Hatay'ın Payas ilçesinde köprüden düşen demir yüklü tırın sürücüsü kayıplara karıştı. Olay yerinde yapılan arama çalışmaları sonuçsuz kaldı.

Hatay'da köprüden uçan demir yüklü tırın sürücüsü kaza sonrası kayıplara karıştı.

Kaza, Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Demir yüklü 35 BJY 679 plakalı tır, köprüden geçtiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye uçtu. Kazada dereye devrilen aracın sürücüsü ekiplerin aramasında olay yerinde bulunamadı. Ekiplerin çevrede ve derede yaptıkları aramalar sonuç vermezken, sürücüyü bulmak için çalışma başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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