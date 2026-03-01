Kırıkhan'da hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Kırkhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.
Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarına devrilerek hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza; gece saatlerinde Kırkhan ilçesi Güzelce mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle otomobil yol kenarına devrildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada yaralanan sürücü itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı