Hatay'da Kontrolden Çıkan Otomobil Havada Uçtu

Hatay'da Kontrolden Çıkan Otomobil Havada Uçtu
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil orta refüje çarptıktan sonra havada uçtu ve park halindeki araçlara çarparak durdu. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir otomobil, orta refüje çarptıktan sonra havada metrelerce uçtu ve park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Araç sürücüsünün yaralandığı kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Arsuz ilçesi Gülcihan Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Seyir halindeki 06 BK 1261 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje çıktı. Çarpmanın etkisiyle havalanan araç, metrelerce savrulduktan sonra yolun karşısında park halinde bulunan iki araca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilin hızla refüje çıkması, havalanarak diğer araçlara çarpması saniye saniye yer aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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