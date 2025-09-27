Haberler

Hatay'da Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı

Hatay'da Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan BMW marka otomobil yol kenarına devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da sürüşücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu mevkiinde yaşandı. Seyir halinde ilerleyen BMW marka otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilin yaralı sürücüsü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs, olay yerindeki müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam öyle böyle değil! Arsenal'dan Kenan Yıldız'a inanılmaz teklif

Dünya devinden Kenan'a inanılmaz teklif
Kuzey Kıbrıs'ta balkondan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Üniversite için gittiği KKTC'den memleketine cenazesi geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.