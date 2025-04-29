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Hatay'da Kontrolden Çıkan Kamyon, Otomobilin Üzerinde Asılı Kaldı

Hatay'da Kontrolden Çıkan Kamyon, Otomobilin Üzerinde Asılı Kaldı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde aşırı tonajlı bir hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kamyon, park halindeki bir otomobilin üzerine devrilmeden duvarda asılı kaldı. Kazada yaralanan olmadı, ancak her iki araçta hasar oluştu.

Hatay'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrilmeye ramak kala duvarda asılı kaldı.

Kaza, Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde yaşandı. Bölgedeki taş ocağından çakıl çeken Man marka 06 EIU 114 plakalı hafriyat kamyonu, aşırı tonajla birlikte sürücüsünün kontrolünden çıktı ve elektrik direğine çarptı. Kamyon, park halindeki 31 AIR 83 Hyundai marka otomobilin üzerine devrilmeye ramak kala duvarda asılı kalarak durmayı başardı. Yaralanmanın olmadığı kazada kamyonda ve otomobilde hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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