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Hatay'da Kontrolden Çıkan Araç Dereye Uçtu: 2 Yaralı

Hatay'da Kontrolden Çıkan Araç Dereye Uçtu: 2 Yaralı
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Hatay'da meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu hafif ticari araç dereye uçtu. Sürücü ve bir yolcu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hatay'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın dereye uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya çevreyolu Orhanlı Mahallesi mevkiinde yaşandı. S.D. idaresindeki 01 RE 899 plakalı Ford marka hafif ticari araç, direksiyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada sürücü S.D. ve araçta bulunan S.D. itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 2 şahıs olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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