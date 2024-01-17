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Hatay'da konteynerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde bulunan bir konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürüldü. Yangın sonucunda konteyner kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürüldü.

Arsuz ilçesi Gözcüler Mahallesi'nde yer alan konteyner kentte yangın çıktı. Konteyner çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören konteyner sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını çalışmaları sonucunda kontrol altına aldı. Konteyner de çıkan yangın çevreye sıçramadan ekipler tarafından söndürüldü. Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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