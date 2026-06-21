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Konteyner alevlere teslim oldu

Konteyner alevlere teslim oldu
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Hatay'ın Güzelburç Mahallesi'ndeki Anafartalar Konteyner Kent'te boş bir konteyner alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın çevreye sıçramadan söndürülürken, konteyner kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Hatay'da alevlere teslim olarak yanan konteyner kullanılmaz hale geldi.

Yangın; gece saatlerinde Güzelburç Mahallesi'nde bulunan Anafartalar Konteyner Kent'te yaşandı. Geçmişte depremzede ailenin yaşadığı ve şuan boş olan konteyner alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında yaralanan ve can kaybı yaşanmazken konteyner kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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