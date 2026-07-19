Antakya'da konteyner yangını büyümeden söndürüldü
Hatay'ın Antakya ilçesindeki Büyükdalyan 1 Konteyner Kent'te çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Hatay'ın Antakya ilçesinde konteyner kentte çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Antakya ilçesindeki Büyükdalyan 1 Konteyner Kent'te meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, konteynerde çıkan yangına kısa sürede müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın çevredeki diğer konteynerlere sıçramadan kontrol altına alınırken, olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alındı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığı öğrenildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı