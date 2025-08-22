Hatay'da Kıyıya Vuran Telef Anguslar Temizlendi

Hatay'ın Akdeniz'e kıyısı olan Arsuz ilçesinde kıyıya vuran telef olmuş angus vatandaşlar tarafından fark edilerek, ihbar üzerine iş makinesiyle kaldırıldı.

Yurt dışından gemilerle Türkiye'ye getirilen ve dönem dönem tırdan kaçarak ortalığı birbirine katan anguslardan birisi bu kez denizden çıktı. İskenderun Körfezi Arsuz ilçesi Karaağaç plajı mevkisinde telef olan angus sahile vurdu. Angus, vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen iş makinesiyle sahilden kaldırıldı. - HATAY