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Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Antakya-Yayladağı yolunda hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hatay'da Antakya- Yayladağı yolunda hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, Antakya - Yayladağı yolu Şenköy Mahallesi mevkisinde yaşandı. Seyir haldeki Mercedes marka hafriyat kamyonu ile aynı istikamette giden otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Varışlı hayatını kaybederken, yolcu koltuğunda olan Fecir Çetin ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, Varışlı'nın cenazesini adli morga götürürken, ağır yaralı Çetin'i de hastaneye kaldırdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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