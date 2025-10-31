Haberler

Hatay'da Kesilen 20 Kızılçam Ağacı İçin Soruşturma Başlatıldı

Güncelleme:
Hatay'ın Amanos Dağları eteklerinde kesilmiş 20 kızılçam ağacı bulundu. Olayla ilgili Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından kesilmiş olduğu değerlendirilen ağaçlar, orman işletme müdürlüğü tarafından toplandı.

Hatay'da Amanos Dağları eteklerinde kesilmiş halde bulunan 20 kızılçam ağacıyla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Amanos Dağlarının Payas ilçesi mevkiinde ormanlık alanda 20 kök kızılçam ağacı kesilmiş halde bulundu. Ormanlık alanda bulunan Çam ağaçlarını kesilmiş halde gören çevre sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Payas işletme şefliği görevlilerince ormanlık alanda yapılan araştırmada orman içerisinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildiği değerlendirilen 20 kök boyları yaklaşık 15 uzunluğunda olan Kızılçam ağacı tespit edildi.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın faillerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kesildiği tespit edilen ağaçlardan çıkan orman ürünü Kızılçam emvalleri Orman İşletme Müdürlüğü orman deposuna nakledildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
