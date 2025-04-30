Hatay'da Keserli Kavga Kamerada
Hatay'ın Antakya ilçesinde iki grup arasında yaşanan, yumruklu ve keserli kavga kameraya yansıdı. Olayda 2 şahıs hafif yaralandı.
Keserli kavga kamerada
HATAY - Hatay'da iki grup arasında yaşanan yumruklu ve keserli kavga kameraya yansıdı.
Olay, Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan 2 grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İnşaat işçisi olduğu öğrenilen grup ile diğer grubun arasındaki kavgada yumruklar havada uçuşurken şahıslar bir birine keserle de saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona eren kavgada 2 şahıs hafif yaralandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET İHSAN ÇAKAR - 3.Sayfa