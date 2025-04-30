Hatay'da Keserli Kavga Kamerada

Keserli kavga kamerada

HATAY - Hatay'da iki grup arasında yaşanan yumruklu ve keserli kavga kameraya yansıdı.

Olay, Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan 2 grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İnşaat işçisi olduğu öğrenilen grup ile diğer grubun arasındaki kavgada yumruklar havada uçuşurken şahıslar bir birine keserle de saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona eren kavgada 2 şahıs hafif yaralandı.