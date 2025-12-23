Tofaş ile çarpışan otomobil takla attı
Antakya'da dönüş yapan Tofaş'a çarpan otomobil takla attı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı, sürücüler hafif yaralandı.
Hatay'da dönüş yapmak isteyen Tofaş ile çarpışan otomobilin takla attığı anlar kameraya yansıdı.
Kaza, Antakya ilçesi Avsuyu Mahallesinde yaşandı. Caddede dönüş yapmak isteyen Tofaş marka otomobile çarpan seyir halindeki otomobil takla atarak yan yattı. Araç sürücülerinin hafif şekilde yaralandığı kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa