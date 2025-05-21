Hatay'da 'Kaza Kavşağı'na Alt Geçit Talebi

Hatay'da 'Kaza Kavşağı'na Alt Geçit Talebi
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Hatay'da 'Kaza Kavşağı'na Alt Geçit Talebi
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Hatay'da sık sık kazaların yaşandığı 'kaza kavşağı' olarak anılan Küreci kavşağında, iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Bölge halkı, kazaların önlenmesi için yetkililerden alt geçit talep etti.

'Kaza kavşağı' olarak anılan yerde yine kaza: Vatandaşlar alt geçit istedi

HATAY - Hatay'da 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı. Sıklıkla kazaların yaşanmasıyla Bölge halkı tarafından 'kaza kavşağı' olarak bilinmeye başlanan kavşağa vatandaşlar çözüm istediler.

Kaza, Gaziantep - Hatay yolu Hassa ilçesi Küreci kavşağında yaşandı. S.B. idaresindeki 31 U 4186 plakalı otomobil, kavşakta 27 HN 370 plakalı Mercedes Benz marka otomobille çarpıştı. Kazada 31 U 4186 plakalı otomobilin sürücüsü ve diğer araçta bulunan bir kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazada hasar alan araçlar çekici tarafından otoparka çekilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattılar. Aynı kavşakta 3 gün önce yaşanan yaralanmalı kaza ve daha önce sıklıkla yaşanan kazalar sonrası 'kaza kavşağı' olarak anılmaya başlanan Küreci kavşağına vatandaşlar çözüm istediler.

Bölgede yaşanan kazaların önüne geçilmesi için yetkililerden çözüm isteyen Salih Yılmaz,"Burada ışık sorunundan dolayı, alt geçit olmadığından dolayı her iki günde bir kaza oluyor. Üç gün önce kaza olmuştu. Bu gün yine kaza oldu. Bu gün benim, yarın başka arkadaşımızın başına gelebilir. Yetkilere sesleniyorum, buranının sorununun giderilmesini istiyoruz" dedi.

Kavşağa alt geçit yapılmasını isteyen Orhan Tunç, "Burada sık sık kaza yaşanıyor. Yetkililerden buraya alt geçit yapılmasını istiyoruz. Günlük kaza yaşanıyor burada. Burası Kıranyurdu mezarlık kavşağı. Ortalama her gün kaza yaşanıyor Yetkililerimizin sesini duymasını ve buraya alt geçit yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAKUP SÖYLEMEZ - 3.Sayfa
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