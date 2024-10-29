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Hatay'da Kayıp 13 Yaşındaki Kız Çocuğu 9 Suç Kaydı Bulunan Şahısın Yanında Bulundu

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Hatay'da okula gitmek için evden çıkan ve 6 gündür kayıp olan 13 yaşındaki A.F., 9 ayrı suç kaydı bulunan S.C.G.'nin yanında bulundu. Kayıp kız çocuğu, güvenlik güçleri tarafından Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

Hatay'da okula diyerek evden çıkan ve 6 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki kız çocuğu, 9 ayrı suçtan kaydı bulunan şahsın yanında bulundu.

Geçtiğimiz gün Esra Erol'da programına konuk olan Hataylı ailenin 13 yaşındaki kızlarının bir erkek tarafından kaçırıldığı ülke gündemine oturmuştu. Konuyla ilgili Hatay Emniyet Müdürlüğü, 23.10.2024 tarihinde hakkında kayıp ilanı bulunan A.F.'nin bulunmasına yönelik yapılan kapsamlı çalışmalar yürütüldü. Çalışmalar kapsamında okula diyerek evden çıkan A.F.'nin İskenderun Numune Mahallesi'nde bulunan bir ikamette kasten aralama, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, açıktan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı gibi suçlardan 9 ayrı suç kaydı bulunan S.C.G.'nin yanında olduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak A.F.'nin Çocuk Büro Amirliğine teslimi sağlanarak şüpheli şahıs hakkında işlemlere başlandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

hatay

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