Oğlak otlatırken kaybolan kadın, volkanik arazideki yarık içerisinde bulundu

Hatay'da oğlak otlatırken kaybolan 46 yaşındaki Naciye Kıran, volkanik arazide yarık içerisindeki mağarada bulundu.

Hassa ilçesi Haydarlar Mahallesi'nde yaşayan Naciye Kıran sabah saatlerinde oğlak otlatmaya meraya çıktı. Bir süre sonra oğlaklar eve dönse de Kıran dönmedi. Kardeşinden haber alamayan Ayşe Kıran, durumu ailesine bildirdi. İhbar üzerine kadını bulmak için bölgeye; itfaiye, AFAD ve jandarma sevk edildi. Ekipler ve vatandaşlarca saat 12.00 sıralarında başlatılan arama çalışmaları sonucunda kadın volkanik arazide oluşan yarık içerisindeki mağarada bulundu. Yaralı halde bulunan kadın tedavi için hastaneye kaldırıldı. Kıran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı