Hatay'da Kasten Öldürmeye Teşebbüs Şüphelisi Yakalandı

Hatay'da Kasten Öldürmeye Teşebbüs Şüphelisi Yakalandı
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İskenderun ilçesinde meydana gelen kasten öldürmeye teşebbüs olayının şüphelisi U.K., suç aletiyle birlikte yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kasten öldürmeye teşebbüs olayının şüphelisi, suç aletiyle birlikte yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından İskenderun ilçesi Modern Evler Mahallesi'nde meydana gelen 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' olayıyla ilgili yürütülen çalışmalarda; olayın şüphelisi U.K. suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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