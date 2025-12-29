Haberler

Kasten öldürme suçundan 36 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Hatay'da kasten öldürme suçundan 36 yıl hapis cezası bulunan M.Ö., Jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

Hatay'da kasten öldürme suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Jandarma tarafından yakalandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; kasten öldürme suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. isimli şahıs Arsuz ilçesi Pirinçlik Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

