Hatay'da Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs Şüphelileri Yakalandı
İskenderun ilçesinde kasten adam öldürmeye teşebbüs ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından aranan iki şahıs, Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada bir adet tüfek ele geçirildi ve adli mercilere sevk edilen şahıslar tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada kasten adam öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması şüphelisi olarak aranan 2 kişi yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; İskenderun Kocatepe Mahallesinde meydana gelen genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama olayı ile ilgili olarak olayın şüphelisi H.İ. ile M.B. adli 2 şahıs yakalandı.
Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada; 1 adet tüfek ele geçirildi.
Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa