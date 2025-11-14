Hatay'da Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs Şüphelileri Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada kasten adam öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması şüphelisi olarak aranan 2 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; İskenderun Kocatepe Mahallesinde meydana gelen genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama olayı ile ilgili olarak olayın şüphelisi H.İ. ile M.B. adli 2 şahıs yakalandı.

Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada; 1 adet tüfek ele geçirildi.

Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY