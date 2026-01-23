Haberler

Karda drift keyfi pahalıya patladı

Hatay'da karla kaplı zeminde drift atan Tofaş aracın sürücüsüne 63 bin 879 TL ceza kesildi. Sürücü, o anları sosyal medyada paylaştıktan sonra polis tarafından tespit edilerek 60 gün ehliyetine el konuldu.

Hatay'da karla kaplı zeminde drift atan Tofaş aracın sürücüsüne 63 bin 879 TL cezai işlem uygulandı.

Karda drift atan Tofaş sürücüsü o anları sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sanal devriyesine takıldı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede araç sürücüsü tespit edildi. Sürücü hakkında 63 bin 879 TL cezai işlem uygulandı ve 60 gün ehliyetine el konuldu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
