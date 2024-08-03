Hatay'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Hatay'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

Edinilen göre kaza, Gaziantep - Hatay yolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi kavşağında meydana geldi. Hatay istikametine ilerleyen 27 AVB 460 plakalı FORD marka kamyonet, Sabri Doğan idaresindeki 31 U 9759 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada; motosiklet sürücüsü Sabri Doğan ve yolcu konumundaki Nazife Topal öldü. Kaza sonrası araç sürücüsü gözaltına alındı. Hayatını kaybeden vatandaşların olay yerine gelen yakınlarıysa sinir krizi geçirdi. Şahısların cansız bedenleri olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başalttı. - HATAY