Hatay'da kamyon faciasında ölen 7 kişi, yan yana defnedildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde, tır ile çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun daldığı asker uğurlamasında hayatını kaybeden 13 kişiden 3'ü çocuk 7 kişi, son yolculuklarına uğurlandı.

İki gün önce saat 19.00 sıralarında Antakya Topboğazı mevkisinde meydana gelen kazada, iddiaya göre sürücüsü öğrenilemeyen 34 DF 6798 plakalı hafriyat kamyonu, Belen'den Antakya yönüne ilerleyen Mehmet Garip Şeyhanlı idaresindeki 16 ADD 920 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmayla sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, karşı şeride geçerek yol kenarında Kırıkhan ilçesinden Ahmet Koyuncu'nun asker uğurlaması için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse çarptı. Park halindeki araçlar ve kamyon alev aldı. Kazada 13 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 30 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılırken, cenazeler ise otopsi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından, Hatice Kalbur, Hüseyin Hanifi Kalbur, İbrahim Koyuncu, Meryem Koyuncu, Güsen Koyuncu, Alyasima Koyuncu (3) ve Aras Sancar Koyuncu(2) için Kırıkhan ilçesi Alsancak Mezarlığı'nda tören düzenlendi. 7 tabut mezarlık içinde briketlerin üzerine yan yana sıralandı. İkindi namazının ardından, Hatay İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun kıldırdığı cenaze namazı sonrası, cenazeler gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

Törene Hatay Valisi Oğuzhan Bingöl, Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan ve çok sayıda cenaze yakını katıldı.

Kazada hayatını kaybeden Halime Yıldırım, Turhan Karacar ve Hediye Karacar'ın cenazeleri dün defnedilmişti. - HATAY