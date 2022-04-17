Kadınlar sıra için saç saça baş başa kavga etti...O anlar kamerada - Haberler

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Kadınlar sıra için saç saça baş başa kavga etti...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kadınlar sıra için saç saça baş başa kavga etti.

HATAY (İHA) - Kadınlar sıra için saç saça baş başa kavga etti...O anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kadınlar sıra için saç saça baş başa kavga etti.

Reyhanlı Belediyesi tarafından Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak için kurulan iftar çadırında yemek almaya gelen kadınlar sıra yüzünden birbirine girdi. Kadınları ayırmak için zabıtalar olaya müdahale etse de bir türlü sakinleştiremedi. Kadınlar saç saça, baş başa kavga ederken o anlar kameraya yansıdı.

Kadınlar sıra için saç saça baş başa kavga etti...O anlar kamerada

Kadınlar sıra için saç saça baş başa kavga etti...O anlar kamerada

Kadınlar sıra için saç saça baş başa kavga etti...O anlar kamerada

Kadınlar sıra için saç saça baş başa kavga etti...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslan - 3. Sayfa

Hatay, kavga, 3. Sayfa, Haberler

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