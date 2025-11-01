Hatay'da Kadına Şiddet Suçundan Aranan Şahıs Tutuklandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde, kadına yönelik şiddet ve yaralama suçları nedeniyle aranan bir şahıs yakalanarak tutuklandı. Ö.A. isimli şahıs, hakkında verilen 9 aylık hapis cezasının ardından cezaevine gönderildi.
Adli mercilere sevk edilen Ö.A. tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY
