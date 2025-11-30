Hatay'da Kaçak Tütün ve Çay Ele Geçirildi
Samandağ ilçesinde durdurulan bir araçta 270 kilo kaçak tütün, 7 kilo yaş nargile tütünü ve gümrük kaçağı çay ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişiye adli işlem yapıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde durdurulan bir araçta 270 kilo kaçak tütün, 7 kilo yaş nargile tütünü ve gümrük kaçağı çay ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü birimlerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürüttükleri çalışmalarda Samandağ İsmet Paşa Caddesi üzerinde durdurulan araçta yaptıkları aramada; plastik leğen, çuval ve koli kutusu içerisinde taşınan 250 kilo kıyılmış tütün, 7 kilo yaş nargile tütünü ve gümrük kaçağı çay ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak N.K. adli işlem yapıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa