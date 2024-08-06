Hatay'da Kaçak Sigara Operasyonu: 4 Bin 90 Paket Ele Geçirildi

Hatay'ın Erzin ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada toplam 4 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarına yönelik uygulamalarını ve çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekiplerin 5 Temmuz tarihinde İskenderun'da uygulama yapıldı. Yapılan uygulama kapsamında Erzin ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada toplam 4 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili Ö.C., H.B. ve İ.N. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. - HATAY