Hatay'da kaçak makaron ve sigara operasyonu - Haberler

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Hatay'da kaçak makaron ve sigara operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da kaçak makaron ve sigara operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir depoda gümrük kaçağı 290 bin adet makaron ve bin 100 paket sigara ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir depoda gümrük kaçağı 290 bin adet makaron ve bin 100 paket sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Pınar Mahallesi'nde bulunan bir depoda arama yapıldı. Aramada gümrük kaçağı 290 bin adet makaron ve bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili M.K. gözaltına alındı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pınar Mahallesi, İskenderun, Sigara, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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