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Hatay'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Gözaltına Alındı

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Hatay'da kaçak kazı yapan 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçlarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Ekiplerin çalışmaları neticesinde; 24 Mart günü Altınözü ilçesi Fatikli Mahallesi'nde A.K., Ö.F.M., A.A. ve H.K. isimli şahıslar kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Olayda kullanılan malzemelere el konulurken, şüpheliler işlem yapılmak üzere adli mercilere teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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