Hatay'da Kaçak Göçmen Operasyonu: Araçların Bagajlarından Çıktı

Araçların bagajlarından kaçak göçmen çıktı

HATAY - Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen yapılan çalışmalarda 37 göçmen şahıs tespit edilirken, 9 şahıs mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda hınca hınç göçmen doldurulan araçların bagajlarından göçmen çıkmasıysa dikkat çekti.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Polis ekipleri tarafından 30 Nisan - 16 Mayıs tarihleri arasında Antakya ve İskenderun'da durdurulan 7 farklı araç içerisinde yapılan aramada; üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve ülkemizde geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 37 göçmen şahıs tespit edildi. Olayların 12 şüphelisi yakalanırken, bu şahıslardan 9'u sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderiler. Diğer 3 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı. Mağdur göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca olaylarda kullanılan araçlara el konularak 278.352 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan araçların bagajlarının dahi göçmenle doldurulması dikkat çekti.