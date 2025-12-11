Bagajına 2 kişiyi sığdırdığı otomobilde 8 göçmeni kaçırırken yakalandı
Hatay'da göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda, 8 kaçak göçmen yakalanırken, kaçakçı organizatör tutuklandı. Göçmenler, polis tarafından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Hatay'da Avrupa ümidiyle yola çıkan 8 kaçak göçmen yakalanırken, otomobilde 8 göçmeni kaçıran organizatör tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerinin takibiyle Reyhanlı-Antakya kara yolunda şüpheli bir otomobil durduruldu. Durdurulan otomobilde 2'si bagajda olmak üzere 8 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin yakalandıkları anlar kameraya yansırken, şahıslar polis ekipleri tarafından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 1 organizatör ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - HATAY
