Bagajına 2 kişiyi sığdırdığı otomobilde 8 göçmeni kaçırırken yakalandı

Hatay'da Avrupa ümidiyle yola çıkan 8 kaçak göçmen yakalanırken, otomobilde 8 göçmeni kaçıran organizatör tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerinin takibiyle Reyhanlı-Antakya kara yolunda şüpheli bir otomobil durduruldu. Durdurulan otomobilde 2'si bagajda olmak üzere 8 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin yakalandıkları anlar kameraya yansırken, şahıslar polis ekipleri tarafından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 organizatör ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - HATAY