Haberler

Bagajına 2 kişiyi sığdırdığı otomobilde 8 göçmeni kaçırırken yakalandı

Bagajına 2 kişiyi sığdırdığı otomobilde 8 göçmeni kaçırırken yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda, 8 kaçak göçmen yakalanırken, kaçakçı organizatör tutuklandı. Göçmenler, polis tarafından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Hatay'da Avrupa ümidiyle yola çıkan 8 kaçak göçmen yakalanırken, otomobilde 8 göçmeni kaçıran organizatör tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerinin takibiyle Reyhanlı-Antakya kara yolunda şüpheli bir otomobil durduruldu. Durdurulan otomobilde 2'si bagajda olmak üzere 8 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin yakalandıkları anlar kameraya yansırken, şahıslar polis ekipleri tarafından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 organizatör ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Bin çeyrek altına denk geliyor! Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı

Bin çeyreğe denk geliyor! Şu harabenin içine giren ekipler şoke oldu
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Tamı tamına 1 ton 900 kilo! Yakalanmasalar hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Zabıtalar bile gördüklerine inanamadı
Tolga Karel'den bomba Kenan İmirzalıoğlu iddiası

Tolga Karel'den bomba Kenan İmirzalıoğlu iddiası
Aboubakar'a büyük operasyon: Eto'o kadro dışı bıraktırdı

Bütün ülke onu konuşuyor! Aboubakar'a büyük operasyon
Bavulunu topladı gidiyor! Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat gelişmesi

Bu oturuşun bedeli ağır oldu! Bavulunu topladı, gidiyor
Dursun Özbek, gündeme dair açıklamalarda bulunacak

Son günlerde yaşananlar için harekete geçiyor
Vefat eden annesi için mezar yeri bakmaya giderken yeğeniyle trafik kazasında öldü

Annesi için mezar yeri bakmaya gidiyordu! Yeğeniyle birlikte can verdi
Mehmet Akif Ersoy'un konuk olduğu programda söyledikleri yeniden gündem oldu

Konuk olduğu programda söyledikleri yeniden gündem oldu
Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim

Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim
title