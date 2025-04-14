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Hatay'da İş Makinesinde Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Hatay'da İş Makinesinde Yangın Kısa Sürede Söndürüldü
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İskenderun ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde park halindeki bir iş makinesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Hatay'da sanayi bölgesinde iş makinesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, İskenderun ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir işletmede yaşandı. Park halinde bulunan iş makinesi alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle iş yerine sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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