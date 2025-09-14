Haberler

Hatay'da İş Makinesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Belen ilçesinde park halindeki iş makinesinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan itfaiye ve orman bölge ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Belen ilçesi radar mevkiinde ormanlık alanda park halinde bulunan iş makinesinde çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman bölge ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden ekipler, alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, ormanlık alana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
