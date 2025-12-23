Haberler

Babasıyla tartışıp, intihar için çatıya çıkan vatandaşı ekipler vazgeçirdi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, ailevi sorunları nedeniyle 5 katlı binanın çatısına çıkan bir genç, uzun süren ikna çabalarının ardından güvenli bir şekilde indirildi. Olay sonrası gencin sağlık durumu kontrol edildi ve iyi olduğu bildirildi.

Hatay'da ailevi sorunları nedeniyle 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar etmek isteyen şahıs, ekiplerin ikna çalışmalarıyla intihardan vazgeçirildi.

Edinilen bilgilere göre; Arsuz ilçesi Arpaderesi Mahallesi'nde 5 katlı binanın tepesine çıkan 25 yaşındaki B.C., ailevi sorunlar nedeniyle babasıyla tartıştıktan sonra intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren ikna çalışmaları sonucunda B.C., ikna edilerek bulunduğu yerden güvenli şekilde indirildi.

Sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı muayenesi yapılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY

