Haberler

Antakya'da asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

Antakya'da asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde inşaat halindeki bir apartmanın asansör boşluğuna düşen işçi yaralanarak kurtarıldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da inşaat halindeki apartmanın asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı.

Olay; Antakya ilçesi Altınçay Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki apartmanda yaşandı. Binanın asansör boşluğuna düşen işçi yaralanarak mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular

Terör örgütünden Şara'ya skandal liste! Türkiye'ye meydan okudular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein dosyasında yeni perde; Bill Gates ile pandemi yazışmaları ortaya çıktı

Covid'den 3 yıl önce 'pandemi simülasyonu' hazırlamışlar
Epstein dosyasından Putin çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler

Epstein dosyasından Putin de çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler
Pedofili dosyasında skandal diyalog: Sizin için küçük bir bebek getirebilirim, erkek mi kız mı?

Skandal mesaj ifşa oldu: Bir bebek getirebilirim, erkek mi kız mı?
Gülben Ergen'den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın

Gülben Ergen'den dünyaya çok konuşulacak Epstein çağrısı
Epstein dosyasında yeni perde; Bill Gates ile pandemi yazışmaları ortaya çıktı

Covid'den 3 yıl önce 'pandemi simülasyonu' hazırlamışlar
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Biri 44, diğeri 23 yaşında! Sokak ortasında cansız bedenleri bulundu
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı