Antakya'da asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde inşaat halindeki bir apartmanın asansör boşluğuna düşen işçi yaralanarak kurtarıldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.
Olay; Antakya ilçesi Altınçay Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki apartmanda yaşandı. Binanın asansör boşluğuna düşen işçi yaralanarak mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa