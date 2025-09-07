Haberler

Hatay'da İnşaat Şantiyesinde Düşen Vatandaş Kurtarıldı

Hatay'da İnşaat Şantiyesinde Düşen Vatandaş Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde, temel kuyusuna düşen bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı, hızlı müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da bina temelinde düşerek yaralanan şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir inşaat şantiyesinde yaşandı. Şantiyede bulunan temel kuyusuna düşen vatandaş mahsur kaldı. Yaralanan vatandaş, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs hastanede tedavi altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Düğün sonrası meydan muharebesi gibi kavga

Düğün sonrası meydan muharebesi gibi kavga
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinin yasak aşkından gelen mesaj hayatını kararttı: Bahri'den hamileyim

Eşinin yasak aşkından gelen mesaj hayatını kararttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.