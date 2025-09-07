Hatay'da İnşaat Şantiyesinde Düşen Vatandaş Kurtarıldı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde, temel kuyusuna düşen bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı, hızlı müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.
Olay, Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir inşaat şantiyesinde yaşandı. Şantiyede bulunan temel kuyusuna düşen vatandaş mahsur kaldı. Yaralanan vatandaş, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs hastanede tedavi altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa