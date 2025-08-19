Hatay'da İnşaat Boşluğuna Düşen Vatandaş Yaralandı

Hatay'da İnşaat Boşluğuna Düşen Vatandaş Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskenderun ilçesinde inşaat alanındaki 4 metre derinliğindeki boşluğa düşen bir vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da 4 metre derinliğindeki inşaat boşluğuna düşen vatandaş yaralandı.

Olay, İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi'nde bulunan inşaat alanında yaşandı. İnşaat sahası içerisinde 4 metre derinliğindeki boşluğuna düşen vatandaş mahsur kaldı. Durum üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şahıs, itfaiye ekipleri tarafından güveli bölgeye çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs, hastanede tedavi altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
'İşsizlik yok, iş beğenmezlik var' sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde

"İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" diyen tatlıcı iflas bayrağını çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.