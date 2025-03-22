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Hatay'da İki Otomobilin Karıştığı Kaza Kamerada

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada iki sürücü yaralandı ve olay yerine jandarma ile ambulans ekipleri sevk edildi.

Hatay'da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

HATAY - Hatay'da iki otomobilin karıştığı kazada araçların çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Karadurmuşlu Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan otomobil, dönüş yapmak istediği esnada aynı istikamette ilerleyen otomobille çarpıştı. Kazada 2 otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaralı araç sürücülerini ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İki otomobilin sürücüsünün yaralandığı kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMET BİÇEN - 3.Sayfa
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