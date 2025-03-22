Hatay'da İki Otomobilin Karıştığı Kaza Kamerada

Hatay'da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

HATAY - Hatay'da iki otomobilin karıştığı kazada araçların çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Karadurmuşlu Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan otomobil, dönüş yapmak istediği esnada aynı istikamette ilerleyen otomobille çarpıştı. Kazada 2 otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaralı araç sürücülerini ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İki otomobilin sürücüsünün yaralandığı kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.