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Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya-Yayladağı çevre yolu Sofular kavşağında yaşandı. 31 ATJ 420 plakalı Hyundai marka otomobil, aynı istikamette ilerleyen Fiat Tofaş marka otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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