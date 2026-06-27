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Altınözü'nde trafik kazası: 2 yaralı

Altınözü'nde trafik kazası: 2 yaralı
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar ekipler tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 2 otomobilin çarpışmasıyla yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza; Altınözü ilçesi Sofular Mahallesinde meydana geldi. 2 otomobilin çarpışmasıyla yaşanan trafik kazasında yaralanan iki kişi, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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