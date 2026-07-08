Haberler

Hatay'da 2 binanın çatısı alevlere teslim oldu

Hatay'da 2 binanın çatısı alevlere teslim oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Hassa ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, bitişik binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan söndürülen yangında 2 binanın çatısı kullanılamaz hale geldi, can kaybı yaşanmadı.

Hatay'da 2 binanın çatısı çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Alevler, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın; Hassa ilçe merkezinde bulunan konutlarda yaşandı. 5 katlı binanın çatısından alevler yükseldi, kısa sürede büyüyen alevler bitişik olan binaya da sıçradı. Bögeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 2 binanın çatısı kullanılmaz hale gelirken, yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Yangının kesin çıkış sebebinin yapılacak incelemeyle netleşeceği öğrenildi.

Mahalle muhtarı Abdulah Oğuz, "Binanın çatısı alev aldı. 2 bloğun çatısı yandı, can kaybımız ve yaralımız yok. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Emek veren ekiplere teşekkür ederiz" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu ve Miçotakis'in F-35 sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yanıt

Netanyahu ve Miçotakis'e net yanıt: Benim dünyamda yeri yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Macron'un güneş gözlüğünü hiç çıkarmamasının nedeni

Ankara'da gözlüğünü hiç çıkarmadı! Nedeni belli oldu
Tadı damağında kaldı, Trump Beyaz Saray için tarif istedi

Türk mutfağı büyüledi: Tadı damağında kalınca tarifini istedi
Çankaya Köşkü'ndeki lider eşleri buluşmasına 2 isim damga vurdu

Lider eşleri buluşmasında tüm gözler ikisinin üzerindeydi

NATO Genel Sekreteri Rutte: 2027'de zirveye Arnavutluk ev sahipliği yapacak

NATO'nun 1 numaralı ismi açıkladı! Zirve seneye o ülkede
Erdoğan'dan Meloni'ye: AB ile son pürüzleri kaldıralım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meloni'ye 'AB üyeliği' mesajı
Güney Kore First Lady'sinden Emine Erdoğan'a unutulmaz jest

Güney Kore First Lady'sinin jesti Emine Erdoğan'ı mest etti

Trump resepsiyon yemeğine 10 üzerinden 12 puan verdi

Trump resepsiyon yemeğine bakın 10 üzerinden kaç puan verdi