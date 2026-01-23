Haberler

Arsuz'da hurdalık yangını

Güncelleme:
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bulunan hurdalık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, hurdalıkta hasar oluştu.

Yangın; Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi'nde hurdalık alanda yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybı yaşanmadan kontrol altına alınan yangında hurdalıkta hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
500

