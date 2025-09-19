Haberler

Hatay'da Hurdalık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan hurdalık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Hatay'da hurdalık alanda yaşanan yangında alevler çevreye sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde hurdalık alanda yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Çevreye sıçramadan kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
